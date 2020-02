Sjukefråværet ned i Herøy kommune, men så opp igjen

Nyhende

Herøy kommune må heilt tilbake til 2016 for å finne eit så lågt sjukefråvær som 5,61 prosent for andre tertial. Kommunen sitt eige nærværsmål blei òg nådd dette tertialet med over 94 prosent nærvær. Statistisk sett er andre tertial den perioden av året med høgst nærvær.