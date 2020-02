– Samarbeid gir oss eit fortrinn

Nyhende

Med sitt utspring i Shippingklubben blei Marine Talents skipa i 2017 som ein arena for alle mellom 18 og 35 år med maritim interesse. Målet, då som no, er å utvikle kompetansen og drive nettverksbygging for medlemmane. Det skjer mellom anna gjennom arrangement med fagleg påfyll og bedriftspresentasjonar, der deltakarar blir kjent med andre med felles interesse eller yrkesfagleg bakgrunn.