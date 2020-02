På tide å ta flypassasjerane på alvor!

Nyhende

– Det er urovekkande at Widerøe sine ruter frå den mest trafikkerte lufthamna på kortbanenettet med eit belegg på rundt 70 prosent ikkje er rekningssvarande. Dette viser at avgiftstrykket i luftbransjen har gått for langt.

Det skriv ordførarane i ein felles uttale til Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og transportkomiteen på Stortinget.

Dei meiner at nok er nok, og slår fast at dersom dagens tilbod ved Ørsta/Volda skal halde fram, må staten redusere flyavgiftene slik at rutene kan driftast kommersielt. Slik ordførarane ser det er einaste alternative løysing at staten på nytt må innføre statstøtte for å halde oppe rutetilbodet på dagens nivå.

Ein av dei mest næringsaktive regionane

I brevet peikar ordførarane på at Norge er eit landstrakt land med stor verdiskaping i distrikta. Dei meiner ein viktig føresetnad for at slik verdiskaping skal kunne halde fram er at infrastrukturen og rutetilbodet på kortbanenettet vert utvikla i takt med behovet.

– Søre Sunnmøre er ein av dei mest næringsaktive regionane i landet, og har svært mange bedrifter og tilsette i maritim næring og i oljeindustrien. For å sikre konkurransekrafta til desse viktige næringane er ein heilt avhengig av å ha eit rutetilbod som sikrar rask og effektiv transport internt i Norge og med god korrespondanse til utanlandsrutene, heiter det i uttalen.

Avslutningsvis slår dei fast at flyplassen og gode rutetilbod også er viktig for offentleg sektor, og då særleg Høgskulen i Volda og Volda sjukehus.

– For å kunne levere utdanning av god kvalitet og sikre god tilgang på fagpersonell er ein avhengig av at regionen er attraktiv for busetting og næringsutvikling, heiter det i brevet underteikna av mellom andre Bjørn Prytz og Olav Myklebust.