386 blir med over frå Hurtigruten til Havila Kystruten

Nyhende

– Vi håper og trur det betyr at dei ser på Havila Kystruten som ein solid arbeidsgjevar og at dei vil få ein god arbeidsplass her hos oss.

Det seier HR-direktør i Havila Kystruten, Monica Nipen, i ei pressemelding måndag.

Verksemdoverdraging for tilsette ved dei fire Hurtigrutene som skal ut av trafikk var ei av føreutsetningane då Havila Kystruten fekk kontrakt med Samferdselsdepartementet. Totalt var det 386 som takka ja til dette tilbodet, inkludert 25 lærlingar.

Monica Nipen har møtt mange av dei tilsette og fortel om gode møte og positive tilbakemeldingar.

– Eg har møtt berre velvilje og innsatsvilje. Mange har også sagt ifrå om at dersom det er behov for dei før nyttårsskiftet 2020/2021, så kjem dei gjerne før.

Erfaring

På informasjonsmøta med mannskapet har det vore fokus på at Havila Kystruten skal bygge fellesskap og delingskultur om bord der sikkerheit, nytenking og omsyn til miljø skal stå i fokus.

– Gjennom mannskapet sine ulike erfaringar, personlegheiter og fagkompetanse skal dei gi trygge, berekraftige og opplevingsrike seglasar. Slik skal vi skape minne for livet for dei som reiser – og levedyktige samfunn for dei som bur langs kysten, seier Nipen i pressemeldinga.

Mannskapet har same tariffavtale og løn om bord i dei to reiarlaga, men Monica Nipen fortel det var fleire ting som mannskapet løfta fram som attraktivt med eit skifte.

– Noko av det er at vi etter kvart får berre nye skip med store, gode einmannslugarar og flotte fellesareal for mannskapet, seier ho.

Fleire stillingar

Sjølv om Havila Kystruten tek over mannskap frå fire hurtigruter, vil ein trenge fleire tilsette. Det skal byggast ein heilt ny organisasjon både på land og sjø, og fleire stillingar i administrasjonen er no utlyste. Når det gjeld stillingar som seglande, vert dei lyst ut på seinsommaren, heiter det vidare.

Havila Kystruten ønskjer å vekse lokalt Lyser ut masse stillingar Havila Kystruten ser føre seg ein stor vekst av tilsette i tida som kjem. Håpet er å finne mest mogleg av arbeidskrafta lokalt.

Som kjent skal Havila Kystruten inn med fire skip på strekninga Bergen - Kirkenes frå 1. januar 2021. To av dei heilt nye kystruteskipa vil vere klare til innsats då, medan ein må vente eit års tid ekstra på dei to siste. I ventetida vil to til no ukjente reserveskip segle ruta.