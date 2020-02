Vil gi folk meir kunnskap om demenssjukdom

Nyhende

For Sande skjedde det for ei tid tilbake, medan avtalen for Herøy sitt vedkomande blei underteikna av ordførar Bjørn Prytz 7. februar. Kampanjen er eit samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og norske kommunar, og tek sikte på å legge til rette lokalmiljøet slik at også personar med demens lettare kan delta i vanlege kvardagsaktivitetar. Per dags dato er over 130 kommunar med.