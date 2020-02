Nyhende

Rektor ved Herøy vidaregåande skule ønskjer at det skal etablerast ny busslomme for skulebussen ved kommunevegen mellom skulen og Sunnmørsbadet. Årsaka til ønsket er at trafikksikkerheita til elevane ikkje er ivareteken med dagens busstopp ved fylkesvegen. Med støtte frå skuleutvalet blir kommunen oppmoda om å gjere nødvendig reguleringsendring.