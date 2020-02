Nyhende

Av eit referat frå Herøy formannskap kjem det fram at fleire ynskjer fleire møte bak lukka dører. Evalueringa i formannskapet etter sam-møtet med Ulstein vart faktisk også føreslegen halden bak lukka dører. Ein representant i formannskapet uttalte: «Vi må snakkast åt, og då gjerne bak lukka dører, og det om vi så må reise til eit høgfjellshotell».

Det er bra at Herøy kommune vil snakke med nabokommunane, både om samarbeid og andre forhold. Samstundes er det skremmande og oppsiktsvekkjande at medlemer av eit formannskap seier dei ynskjer meir bruk av stengde dører.

Vil starte på null med legevakta: Tek avgjerda på høgfjellshotell? Herøy formannskap meiner det var fleire ting som vart uheldig i forbindelse med fellesmøtet med Ulstein for to veker sidan. No vil dei på «firmatur» for å legge strategiar før nye møte.

Signal underteikna har fått, tyder dessutan på at oftare enn før er eit ynskje frå politisk leiing om å stenge dørene i Herøy. I saka som er nemnt over, vart det sagt at det kan vere smart å reise av stad for å snakke saman i fred og ro. Er det nærliggande å tru at ein ikkje ynskjer at media er der og refererer?

Vi tek fram kommunelova og saksar hovudpunkt frå paragraf 11-5, som handlar om møteoffentlegheit:

«Alle har rett til å vere til stades i møte i folkevalde organ, om ikkje anna følgjer av denne paragrafen (...). Eit folkevalt organ kan vedta å lukke eit møte viss eitt av fylgjande vilkår ikkje er oppfylt:

a) Omsynet til personvern krever at møtet vert lukka.

b) Omsynet til tungtvegande offentlege interesser tilseier at møtet vert lukka, og det vil kome fram opplysningar i møtet som kunne ha vore unnteke frå innsyn etter offentleglova viss dei hadde stått i et dokument.».

Dette gjeld lokalpolitikk, ikkje eit privat selskap. Tilrådinga er – i tre punkt: Reis ikkje på høgfjellshotell. Spar dei pengane. Hald møte lokalt, med dørene opne.