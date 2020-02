Full siger til Stig Remøy

Nyhende

I november 2019 kunne vi lese at eit knippe av Remøy sine tidlegare forretningspartnarar, Ervik Marine Services AS, Fagerlia Invest AS, Støylebakken AS og Frode Igland AS stemna Olympic-reiaren med eit erstatningskrav på 25 millionar kroner. Dette var manglande etter innløysing av sakssøkarane sine aksjar i Emerald Fisheries, hevda dei.