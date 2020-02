Flyttar frå Haugsbygda til Leikong

Nyhende

Det var situasjonen for Proas då båtbyggeriet deira i Haugsbygda nyleg blei råka av brann. Heldigvis greidde dei å berge ut sjarken som skulle leverast dagen etterpå. Den blir no reparert for røykskadar, samtidig som gjengen arbeider på spreng for å kome i gang igjen i nye lokalitetar på Leikong.