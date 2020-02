Startar enda høgare med tobiskvoten

Nyhende

Det gode tobisfiskeriet bidrog sterkt til at 2020 blei eit rekordår for dei pelagiske trålarane med ein årssnitt på over 60 millionar kroner for dei tre trålarane frå Herøy. Då blei tobiskvoten i utgangspunktet sett til 60.000 tonn, men seinare utvida til 125.000 tonn.