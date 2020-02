Vil kontrollere Ytre Herøy ungdomsskule

Nyhende

Etter at Ytre Herøy ungdomsskule har hatt dårlege resultat i elevundersøkinga for tiande trinn dei siste åra, vil Fylkesmannen avlegge skulen eit besøkt. Kommunen og skulen er valde ut på bakgrunn av kor sannsynleg det er at krava i regelverket ikkje er oppfylte, og kva konsekvensar dette kan få for elevane. Både elevar, lærarar, assistentar og skuleleiing skal intervjuast.