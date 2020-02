Køyrer over Dragsundbrua sjølv om ho er stengt

Nyhende

Brøytebilsjåførane slår sjølv på skiltet som viser at brua er stengt før dei køyrer over.

Brukar begge køyrebanane

Stor trafikk

– Alle har eitt minutt

– Vi fryktar det skal ende med ei alvorleg trafikkulykke om ikkje skiltinga blir respektert. Plogen på brøytebilen er så brei at den kjem over i motsett køyrebane. I tillegg er brua bratt, noko som gir dårleg sikt, seier byggeleiar Eivind Voldsund i Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.Etter fleire farlege nesten-ulukker, vart det for nokre år sidan avgjort at brua skulle stengast når brøytebilen køyrer over og monterer blenkande varslingsskilt. Det køyrer 6300 bilar over Dragsundbrua kvar dag og fv. 61 har høg prioritering i vinterdrifta. Det betyr at brøytebilen ofte er ute når forholda krev det.– Bilistane set seg sjølv og andre i fare med å køyre når det er stengt. Brua er berre 229 meter lang. Det betyr at det ikkje er meir enn eitt minutt å vente. Det har alle tid til, meiner byggeleiaren.