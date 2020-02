Båt på grunn utanfor Kvamsøy - mann til sjukehus

Nyhende

Det melder Hovudredningssentralen Sør-Norge på Twitter. Dei fekk melding om hendinga klokka 13:14. Ein fritidsbåt skal ha fått utfordringar på grunn av veret.

Det var ein mann om bord i båten. Han skal ha blitt funnet eit stykke frå båten, men er no henta opp av redningshelikopteret og sendt til Ålesund sjukehus, heiter det i ei oppdatering.

HRS melder vidare at redningsheilkopteret stasjonert i Florø, RS Idar Ulstein, Ambu, samt KV Nord er sendt til området for søk.

Via vår teneste "Skipstrafikken" kan vi sjå at ambulansebåten "Ambu" var på staden i 14-tida, men no har gått inn til Larsnes.

Vi ser vidare at redningsskøyta "Idar Ulstein" var på veg mot staden, men no har snudd i retning Fosnavåg.

Saka blir oppdatert.