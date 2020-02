Vil ha meir fart i prosessen: – Ventetida er over!

Nyhende

– Eg kan fint forstå at lokalbefolkninga, og spesielt dei tidlegare naboane mine i Torvika, er lei av å høyre om planane vi har for Nordic Resort. Forståing har eg også ovanfor dei som etterlyser byggestart og løysing i tomtesaka. Det er faktisk akkurat derfor eg no trer inn i selskapet. Eg er sjølv lei av å vente.