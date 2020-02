Gir raudt lys for oppdrett på Sunnmøre

Nyhende

– Vi har eit stort ansvar for å ta vare på villaksen i Noreg, og omsynet til villaksen er ein viktig del av trafikklyssystemet. To område på Vestlandet får no raudt lys fordi skaden frå lakselus på villaks er uakseptabel, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i ei pressemelding frå regjeringa.

Vekst på 23.000 tonn

Fiskeri- og sjømatministeren har no bestemt kva fargar dei tretten områda med oppdrett av laks, aure og regnbogeaure i landet får på «trafikklysa», og for første gong reduserer dei produksjonskapasiteten i to område for å betre forholda for villaksen. Vidare får ni av dei tretten områda grønt lys, og kan auke produksjonen. To område får gult lys, og her blir det ingen endringar. Samla kan dette gi ein vekst på om lag 23 000 tonn.

Trafikklyssystemet frå Nærings- og fiskeridepartementet er basert på naturfaglege råd, og skal sørge for føreseieleg og berekraftig vekst i havbruksnæringa. Det er korleis lakselusa påverkar villaksen i området som er grunnlaget for om oppdrettarane i området får lov til å vekse, eller om dei må redusere produksjonskapasiteten. Produksjonskapasitet er den øvre grensa for kor mykje fisk ein oppdrettar kan ha i sjøen til kvar tid.

Misnøgd sjømatnæring

– Vi sørger no for fortsett vekst i næringa, samtidig som vi tar villaksen på alvor, seier fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen (H) i pressemeldinga frå regjeringa.

Sjømat Norge er ikkje heilt nøgde med avgjerda.

– Det er positivt at nye område har gått riktig veg, men vi synest det er beklageleg at to går i raudt. Og så er vi skuffa over at berre ein prosent av veksten i dei grøne områda skal gå på fastpris, seier direktør for havbruk i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum til Kyst.no.

Natur og Ungdom fryktar forverring

Medan sjømatnæringa meiner avgjerda er for streng, meiner Natur og Ungdom at det blir feil å vurdere miljøkriteria berre ut frå påverknaden lakselusa har på villaksen, og at miljøindikatoren for lakselus er for dårleg.

– Det ligg ingen tiltak inne i trafikklyssystemet som tilseier at vekst på eksisterande lokalitetar ikkje vil bidra til at lusesituasjonen blir forverra på desse lokalitetane. Her blir det tillate 30 % dødelegheit for villaks som følge av lakselus før produksjonen må reduserast, og under 10 % dødelegheit gir grønt lys for vekst, men det blir ikkje gjort greie for kvifor dette er eit akseptabelt nivå, seier Therese Hugstmyr Woie, leiar i Natur og Ungdom i ei pressemelding.

Slik er fordelinga av områda:

Grønt lys:

Svenskegrensa til Jæren (1), Ryfylke (2), Nordmøre og Sør-Trøndelag (6), Nord-Trøndelag med Bindal (7), Helgeland til Bodø (8), Vestfjorden og Vesterålen (9), Kvaløya til Loppa (11), Vest-Finnmark (12), Aust-Finnmark (13).

Gult lys: Karmøy til Sotra (3) og Andøya til Senja (10).

Raudt lys: Nordhordland til Stadt (4) og Stadt til Hustadvika (5).