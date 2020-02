Formannskapa i Herøy og Ulstein om interkommunale samarbeid:

– Handlar om å gi og ta

Ulstein ønskjer seg samarbeid om kveldslegevakt i Ulsteinvik. Herøy vil gjerne vere vertar for eit interkommunalt brannvernssamarbeid med base i den komande brannstasjonen på Eggesbønes. Ordførarane opnar no for å gi noko for å få noko anna.