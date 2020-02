Ingen omkamp, men ein tankevekkar

Nyhende

Politiet fortener avgjort kritikk for at den eine av dei to kommunane det nye lensmannskontoret skal dekkje, ikkje har er informert eller høyrd verken om det eine eller andre.

På den andre sida avdekkjer utspelet frå Sande, omtala ein annan stad i avisa, meir eit ynskje om å uttrykkje frustrasjon enn reell tru på at dei kan «skifte» lensmannskontor.

Vi trur det kjem eit velfungerande og bra lensmannskontor i Fosnavåg sentrum, der vi også vil få meir synleg politi lokalt, både i Herøy og Sande. Noko anna vil vere oppsiktsvekkjande. Likevel er det umogleg å fri seg frå tanken om at politiet har organisert seg litt inn i ei forvilling. Det mest framtidsretta, ressurs- og publikumsmessig, hadde vore å etablere eit større politikontor i Myrvåg, felles for dei fem kommunane på Ytre Søre, samt at Vanylven fekk vidareført sin filial.