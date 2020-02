Vil ha meir kritisk Pride-tilnærming

Nyhende

I eit ope brev til kommunalsjefen for oppvekst i Herøy, etterspør lærar og pedagog Rikke Grevstad Kopperstad ei meir kritisk tilnærming til foreininga FRI/Pride blant Herøy-skulane. FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfald, arbeider politisk og sosialt for at menneske som bryt med normer for kjønn og seksualitet skal kunne leve ope utan frykt for å bli sosialt utstøytt, diskriminert eller trakassert.