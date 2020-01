Kings Bay opna kolmule-ballet

Nyhende

Med ein fangst på 2300 tonn var det Kings Bay som opna kolmuleballet i 2020. Fangsten blei teken i fire hal langs kanten sørvest for Porcupine, eller i same området og rundt same tid som fyrste kolmulefangsten i fjor. Til helga vil båten vere framme ved Vedde der fangsten skal leverast.