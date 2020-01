Sparebanken Møre gir stort samfunsuttbytte etter godt 2019

Nyhende

Foreløpige rekneskapstal for Sparebanken Møre i 2019 viser eit årsresultat etter skatt på 711 mill. kroner, ei auke på 18,3 prosent frå året før. Eigenkapitalavkastninga vart 11,7 prosent. Det opplyser Sparebanken Møre i ei pressemelding torsdag.

For rekneskapsåret 2019 innstiller styret overfor generalforsamlinga på et kontantutbytte på 17,50 kroner pr. eigenkapitalbevis, og ei avsetning til samfunnsutbytte på 176 mill. kroner til gode tiltak innan kultur, idrett, nærmiljø, infrastruktur, kompetanse og næringsutvikling. Sparebanken Møre har to grupper av eigarar; eigenkapitalbevis-eigarane og lokalsamfunnet. Bankens utbyttestrategi legger til grunn at eigarane skal behandlast likt, og dermed fases halvparten av årets overskot tilbake til gode formål på Nordvestlandet.

God avslutning på året

Konsernet kan elles vise til eit resultat etter skatt på 190 mill. kroner i 4. kvartal. Dei fekk dermed ei god avslutning på 2019.

– Vi har lagt bak oss et godt og aktivt år der vi har gjennomført ein rekke grep for å auke kvaliteten i kundeopplevinga og ruste banken for framtida. Eg er svært fornøgd med at tala for 2019 viser at vi samtidig har lykkast med lønnsam og effektiv bankdrift. Vi leverer eit sterkt årsresultat, noko som kjem både kundane, eigenkapitalbevis-eigarane og samfunnet til gode, seier adm. direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal i pressemeldinga.

Banken har hatt ein utlånsvekst på 4,5 prosent i personmarknadden og 9,8 prosent i næringslivsmarknaden.