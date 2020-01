Kommunestyret avviser brannstasjon-klagen, men ikkje alle var einige i det:

Ville ha lokal tilbydar

Herøy kommunestyre har bestemt seg for å avvise klagen frå Prosjektbygg og Kvadratbygg. Ordførar Prytz vil no signere avtale med Stranda-firmaet K. Nordang AS.