– Treng ikkje noko attraksjonstoalett på Runde

Nyhende

Det slår grendalagsleiar Marie Runde fast etter at det har vore halde folkemøte om det nye toalettet som skal kome i Goksøyra. Her blei det drøfta både utsjånad, plassering og funksjon for det nye toalettet som kommunen har vedteke å bygge, men som framleis berre er på planstadiet.