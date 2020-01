– Hent syriaborna heim!

Nyhende

Det skreiv Herøy Arbeiarparti i ein e-post til regjeringa datert den 18. oktober 2019. E-posten var den andre dei sende på to månadar. I den første, som vart retta til statsministeren, støtta dei Redd Barna og 16 tidlegare statsrådar i kravet om å hente heim dei norske barna i IS-integreringsleirane i Syria snarast råd. «Dei må hentast, sjølv om dette skulle medføre at mødrene blir med. Vi vil ikkje sitje stille lenger og høyre om det som skjer. Dessutan, dei må heim, og samfunnet må gjere alt som står i vår makt for å tryggje framtida deira, slik at dei ikkje vert råka av fordommar slik mange born opplevde i oppveksten sin som «tyskarborn» etter krigen».