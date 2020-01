Meir arbeid til Rem-fartøy

Nyhende

Adm. dir. Fredrik Remøy fortel at det er to jobbar i fornybarmarknaden dei no har fått i hamn. Fyrste oppdraget, for ein ikkje namngitt oppdragsgivar, har fartøyet allereie starta på. Når ein kjem til april skal båten over i eit nytt oppdrag for Siemens.

– Vi er veldig fornøgde med å ha sikra oss arbeid i ein ganske utfordrande subsea-marknad, kommenterer Remøy.

Rem Inspector er eitt av to subsea/konstruksjonsfartøy i Rem Offshore sin flåte som til saman tel ti fartøy. Seks av desse er plattform supplyskip (PSV), medan dei to andre driv innafor seismikk.