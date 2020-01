Volda og Ulstein mellom dei beste

Nyhende

Volda har lukkast nest best i Møre og Romsdal i arbeidet med å få flyktningar over i arbeid eller utdanning. Vestnes er den kommunen i fylket som har lukkast aller best, viser Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) si ferske oversikt over resultata av integreringsprogrammet for flyktningar.