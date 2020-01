Krev å få tilbake helsesjukepleiaren

Nyhende

Heller ikkje ved Stokksund skule har elevane hatt skulehelseteneste etter nyttår. No krev elevrådet at tilbodet må bli gjenoppretta. Mange av elevane har nytta seg av dette tilbodet, og helsesjukepleiaren har alltid hatt hendene fulle den korte tida ho har vore her, skriv elevrådet i eit brev til ordføraren.