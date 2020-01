Seier nei til slutt?

Nyhende

I alle fall røysta alle dei seks representantane frå posisjonspartia (Ap, Sp, KrF og Folkelista) for rådmannen si tilråding om at Herøy kommune ikkje skal søkje om plass i forsøksprosjektet, då formannskapet behandla saka førre veke. Opposisjonspolitikarane Tine Storøy (H), Tor Sindre Steinsvik (H) og Karl-Oskar Sævik (Frp) meinte derimot at Herøy kommune skal søkje om å få vere med på prosjektet.