Kommunen vil kjøpe Bergshall

Nyhende

Som mange observante Vestlandsnytt-lesarar sikkert la merke til i førre fredagsutgåve av lokalavisa er no Bergshall-eigedomen igjen lagt ut for sal. Det er Forsvarsbygg som skal selje bygget, som sist var nytta som lager og lokalt Heimevernsområde. Bygget som vart ført opp i 1939 er prissett til «berre» 155.000 kroner, men står føre oppgraderingar og vedlikehald, kan vi lese i salsannonsen. Det er og presisert at eigedomen er regulert til undervisningsformål.