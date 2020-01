Forskingsartikkel konkluderer med at Kvalsundskipet er yngre enn det vi trudde

Nyhende

Ein svært interessant forskingsartikkelen, publisert i siste nummer av det anerkjente arkeologiske tidsskriftet Journal of Archaeological Science, presenterer spennande nye oppdagingar om Kvalsundskipet, funne i ei torvmyr i Herøy i 1920. Artikkelen, signert Sæbjørg Walaker Nordeide, Niels Bonde og Terje Thun, tek føre seg nye årringsundersøkingar, såkalla dendrokronologi, av treverket til båten. Resultata tyder på at skipet var bygd i ein eller ein annan periode mellom år 780 til 800 etter Kristus. Dette er signifikant ettersom dei fyrste studiane og dateringane gjort i 1980 har anslått at skipet var bygd 100 år tidlegare, om lag i år 690.