Triton-ulykka sette djupe spor

Historia byrjar 4. januar 1946. Mannskapet om bord i Triton var i gang med å klargjere båten til vintersildfisket. På Nautøya (då Notø), i eit naust like ved sjøbua der Triton låg, dreiv dei med garnbarking i ei stor jarngryte. Majori- teten av mannskapet var frå Gjerdsvika, og av praktiske årsaker bestemte karane, Mathias og Ottar Hide, Paul Muren Johan Gjerde og Paul Stokseth, seg for å sove natta om bord i båten etter alt var klargjort. På natta 5. januar bles det derimot opp til orkan og glørne under barkargryta vakna til live og spreidde seg med vinden.