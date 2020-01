Større verdi som rekreasjonsområde

Nyhende

Spørsmålet blir stilt i eit innspel til arbeidet med strategisk plan for næringsutvikling og er underskrive berre med «Uroa innbyggarar i Indre Herøy». Utgangspunkt for innspelet er kommunen sine forhandlingar om arealkjøp sydaust for Myrvågkrysset, med tanke på steinuttak, deponi og nytt industriområde.