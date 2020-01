Raymond Leine med skrekkoppleving på nyttårsaftan: – Heldigvis har eg skifertak

Nyhende

Uvettig bruk av naudrakettar var under nyttårsfeiringa i år, som i fjor, eit «brennande» tema. Spesielt vart dette aktualisert for ei snau veke sidan då hovudredningssentralen sette i gang ein full redningsaksjon, med helikopter og redningsskøyte, etter observasjon av naudrakettar på Bergsøya. Leitemannskapet kom etter kvart til at oppskytinga truleg var falsk, mogleg gjort som underhaldning. Brannvesenet lokalt gjekk før nyttår også ut i avisa med ein klar kritikk av denne typen uvettig bruk av naudrakettar, ikkje minst på grunn av fara ein brennande fosfor-flamme utgjer for bustadar og bygg.