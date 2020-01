Verdas første kvinnelege brønnbåtskipper!

Nyhende

Det fekk nettavisa iLaks (ekstern lenkje) stadfesta av reiarlaget Sølvtrans då saka vart publisert onsdag ettermiddag.

– Det er med stoltheit og glede vi kan melde av vår tilsette gjennom fleire år, Helena Rusten, i dag (onsdag) startar som kaptein i Sølvtrans på «Ronja Explorer». Det er første gong ei kvinne har stillinga som brønnbåtskipper, opplyser Sølvtrans i ei melding til iLaks.

Rusten kjem altså frå bygda der Sølvtrans har sitt utspring, og der toppsjef Roger Halsebakk også er ifrå. Ho har jobba i Sølvtrans i mange år, ogstarta som dekskadett. I 2017 vart ho overstyrmann.

Sølvtrans legg overfor iLaks til at dei som forvaltar for over 250 arbeidsplassar på norske skip veit at kvinner til sjøs i 2020 framleis ikkje er ei sjølvfylgje.

– Vi i Sølvtrans jobbar kontinuerleg for å ha dei beste folka om bord i våre fartløy, og med kompetente og framoverlente kapteinar som Helena kan vi fortsette med å vere verdas leiande leverandør av brønnbåttenester også i 2020, heiter det frå Sølvtrans-leiinga på iLaks.