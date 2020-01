Vil ha vurdering av grunnforholda

Nyhende

Planen for verftet på Larsnes har vore ute til andre gongs offentleg ettersyn dei siste vekene. Noregs vassdrags- og elektrisitetsdirektorat (NVE) syner til at dei hadde ein merknad i 2018, knytt til manglande vurderingar av potensiale for ustabile grunnforhold i planpområdet. No skriv NVE igjen: