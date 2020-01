MB «Boggy» – Havari i Nordsjøen

Nyhende

Florø Radio fekk ei kort melding om brottsjø og bøn om hjelp snarast. Så vart radiosambandet brote. Det vart stilt, og det var ikkje råd å få kontakt med båten. Hadde Boggy gått ned?

Boggy og fleire andre båtar frå Herøy var i Nordsjøen etter håbrann medan dei venta på det årlege innsiget av vintersilda. Dei hadde gått ut kvelden før og var ca. 60 mil vestom Florø. Vêret var bra, vêrmeldingane var ikkje verre enn det ein kunne vente ein februardag. Sjøen var så pass roleg at han ikkje hadde vaska bort det som låg att på dekk etter ei snøbye om natta. Boggy hadde klargjort håbrannlina, og kassene med agn var henta fram. Dei var straks klar til fiske då det om lag kl. 11 på føremiddagen kom ein overraskande brottsjø og slo innover dei. Det heile tok ei dramatisk vending.

Mannskap

På denne turen var Johan Kvalsund Nybø (1923–2004) frå Nerlandsøy skipper. I tillegg var Reidar Kleppe (1923–2007) med som reiar og maskinist. Han og dei tre ungdommane Kjell Skogen f. 1940, Oddvar Skogen f. 1944 og Norleiv Kleppe f. 1944 var alle frå Leikong. Kjell og Oddvar høyrde til det faste mannskapet. Norleiv var heime etter ein tur utanriks då han vart henta inn som vikar for ein som hadde forfall.

Brottsjøen

Då den ofselege brottsjøen kom, var skipperen, Oddvar og Norleiv i rorhuset. Kjell var nettopp komen opp i bestikklugaren bak rorhuset frå egnarhuset, der han hadde klargjort agn til fisket den dagen. Den femte, Reidar, var i byssa, der øvre halvdøra ut mot dekk var open.

Brottsjøen kom inn over styrbord hekk, slo inn dører og knuste vindauge, fylte rorhuset og maskinrommet, sopte over bord det som var på dekk og i egnarhuset, reiv laus livbåten frå grabbane og davitane på galgedekket og skylde han på sjøen. Det er uråd å slå fast kor stor slagside Boggy fekk før ho tok til å rette seg opp, men dei som var der, fortel at minst halve rorhuset var tvinga under vatn. Med andre ord var slagsida minst 90˚. Ingen av mannskapet vart skylt over bord, men det var nær på.

Ungdommane i rorhuset fekk hard medfart, særleg Oddvar. Han vart kasta mot babord styrehusdør slik at ho opna seg og sjøen tok han med ut gjennom døra. Han fekk tak i ein av davitane og heldt seg fast til Boggy retta seg opp. Han heldt seg på beina og fekk att pusten, det var så nær, så nær. Eit stort arr på eine foten hans minner han framleis om denne hendinga.

Norleiv vart kasta mot ei av rorhusrutene og knuste henne med hovudet. Sjøen slo han delvis ut av vindauget, men skipperen drog han inn att. Blodet rann frå hovudet etter kutt frå glasbitane.

Kjell, som kom frå egnarhuset via den indre leideren, var på veg fram mot rorhuset då sjø og glasbrot frå knuste vindauge kom mot han i bestikklugaren.

Reidar, som var i byssa, vart slått over ende, og sjøen førde han ut i ein mellomgang og vidare gjennom den opne døra ned til motorrommet. Han sa seinare at då det roa seg, fann han seg sjølv sitjande på toppen av hovudmotoren med noko frå byssa i hendene.

Då Boggy retta seg opp og mannskapet fekk summa seg litt, fekk dei sendt naudsignal til kystradiostasjonen Florø Radio før radiosendaren gav opp og all kontakt med omverda vart broten. Hovudmotoren hadde stoppa, det var mykje sjø i motorrommet, og alt elektrisk som peileapparat og ekkolodd, var ute av drift. Kompasset og natthuset vart rive laust frå plassen sin i rorhuset og skylt over bord, og egnarhuset vart knust og reinska for inventar. Liner og blåser var borte, men noko av agnsilda vart funnen skvalpande i motorrommet.

Sjølve skroget og konstruksjonen i overbygget hadde likevel tolt støyten sjølv om det var godt reinska. At Boggy nyleg hadde fått nytt overbygg med keising av stål, kom godt med. Dei var glade for at lukene over lasterommet vart skikkeleg skalka kvelden før.

Det er mest som ein utruleg kuriositet at krafta frå brottsjøen og den store slagsida slo peilestonga for oljenivået på hovudmotoren ut av sin rette plass gjennom motoren. Ho vart seinare funnen att i motorrommet etter at det var lensa.

Etter brottsjøen

Det kom ikkje fleire brottsjøar, og vinden spakna etter kvart. Mannskapet begynte straks å lense med handpumpa på dekk. Hjelpemotoren var plassert så høgt i motorrommet at han ikkje var skadd av sjøvatnet. Dei fekk start på han og kunne ta til med meir effektiv lensing. Etter ei tid fekk dei òg start på hovudmotoren, som viste seg å gå godt.

Sjølv om dei no kunne gå for eigen motor, var dei hjelpelause utan kompass eller andre instrument å navigere etter. Dei kunne ikkje gjere anna enn å sende opp naudrakettar og håpe på at ein av dei andre båtane i området fann dei. Om bord var det ein liten reiseradio med batteri som hadde kome frå det utan skade. Slik kunne dei høyre i nyheitene at dei var sakna, og at det vart leita etter dei. Men dei kunne ingen ting gjere med kontakt andre vegen.

Ettersøking

Alle håbrannbåtane i nærleiken gjekk mot den posisjonen Boggy hadde gitt i naudmeldinga, 61º 25’ N, 2º 46’ A. Mellom dei var Relin, Ny-Eros, Flud, Knut Hansen, Teigetind og Vestbris. Redningskryssarane Håkon VII og J.M. Johansen og marinefartøyet Oslo kom til litt seinare. Havforskningsskipet Johan Hjort hadde kontakt med silda som var på veg mot kysten, men braut av og kom med ut på dagen. Sunnmøre Arbeideravis skriv at 12–15 norske og utanlandske fartøy var med på leitinga.

Pårørande på land gjorde fleire freistnader på å få med fly i ettersøket, men det viste seg uråd. Snøbyer og vintermørker gjorde leitinga vanskeleg, men kl. 20.30 varsla Teigetind at dei hadde sett ein naudrakett, og at dei gjekk mot den posisjonen. Båtane i søket organiserte seg slik at dei kunne gå i breidd mot punktet. Det vart òg meldt om eit blåkvitt lys i horisonten, men jagaren Oslo melde at det lyset truleg kom frå dei. Så, kl. 22.30 kunne endeleg skipperen på Relin, Rolf Kvalsund, melde at dei hadde funne Boggy, og at dei låg på sida med dei og alt var vel med mannskapet.

Dei av oss som i fleire timar hadde hatt øyra mot fiskeribølgja på radioen for å følgje med på leitinga, gløymer ikkje så lett den rolege, saklege stemma til skipperen då han kom med gladmeldinga.

Ein som var mannskap på Relin denne februarnatta, Sigfred Kvalsund, kan fortelje at han, som då var ung og sprek, vart send opp

på rorhustaket for å halde utkik. Der var det rett utriveleg i sjøgang og snøbyer, men gleda var stor då han såg eit lite, svakt, raudleg lys som etter kvart viste seg å kome frå Boggy. Dei hadde lukkast!

Boggy kunne no gå mot land og Fosnavåg for eiga maskin saman med redningskryssaren Håkon VII. Boggy hadde då vore sakna i nær 12 timar. Noko seinare vart den delvis knuste livbåten funnen flytande med eine livbåttaljen framleis hengande ved seg. Taljen har sidan følgt familiane til båteigarane og vorte nytta til ulike oppgåver, m. a. til å drage opp ei ku som hadde gått i eit myrhol og kava seg ned i så berre hovudet stakk opp.

Dei som sat heime

I ettertid er det uråd å vite kven som visste om naudsignalet frå Boggy, og kva dei gjorde for å informere dei pårørande. Det vi likevel kan slå fast, er at det ikkje var nokon koordinert informasjon frå redningstenesta eller andre offisielle instansar. Det var vilkårleg kva som nådde fram.

Ei av dei som sat heime utan å vite noko om dramaet i Nordsjøen, var Harriet, kona til Kjell Skogen. Ho heldt på å stelle den månadsgamle førstefødde då ho høyrde i radionyheitene kl. 17 at Boggy med mannen hennar om bord var sakna. Då var det seks timar sidan naudmeldinga nådde Florø Radio.

Ei anna småbarnsmor som hadde ektemannen sin om bord, var Liv, kona til Reidar Kleppe. Ho var heime med tre små gutar då ho fekk meldinga om at Boggy var sakna. Ho hadde den minste på armen og treåringen ved føtene då svogeren hennar, Andreas Kleppe, kom på døra med den tunge meldinga. Det var langt mellom telefonane i 1962. Sjuåringen i familien hadde vore på butikken og fanga opp frå samtalane der at Boggy var sakna, men heime sa han ingen ting om det.

Kjell og Oddvar er syskenborn. Foreldra deira budde nær kvarandre og kom saman dei lange timane med venting. Ei som då var lita jente, minnest at det var ei slags samling på Losjehuset i bygda denne kvelden. Der slapp ikkje borna inn, dette var berre for dei vaksne.

Ingeborg (Bolla), mor til Norleiv, vart tidleg enkje med fire mindreårige born, så ho var van med tunge tak. No hadde ho ikkje ektemann å støtte seg til, men nære slektningar og naboar var der. Ho nemnde fleire gonger seinare kor takksam og glad ho vart då den gode nyheita kom.

Kjellaug og Johan Nybø gifta seg sommaren før og hadde enno ikkje born. Kjellaug var heime saman med svigermora då det kom bod om at Boggy var sakna. Det var naboar som kom med bodet sjølv om dei kvidde seg for å kome med den dramatiske meldinga. Deretter sat dei lange og spennande timar ved radioen og lytta på fiskeribølgja.

Etter som dagen gjekk og nyheitene frå radioen breidde seg, vart familiane heime klar over kva

dei i verste fall kunne vente seg. Dei tunge timane i spenning og venting vart delte med dei næraste. Naboane heldt seg oftast unna i slike situasjonar, truleg fordi dei var rådlause og redde for å trengje seg på.

Reaksjonane

Det stod ikkje kriseteam med traumespesialistar på kaia og venta då Boggy kom inn til Fosnavåg. Slike ordningar var i 1962 knapt kjende for fiskarane og familiane deira. Nokre ihuga bladfykar var der, og andre nyfikne, men den store sensasjonen var det ikkje. Alle visste at ”havet gir, og havet tek”. Det vart sjeldan brukt store ord om ulukker og tap, heller ikkje om berging og glede. Både Sunnmørsposten, Sunnmøre Arbeideravis, Fjordenes Tidende og Vestlandsnytt hadde oppslag om havariet, alle i saklege ordelag utan å måle med brei pensel det dramaet som mannskapet hadde vore gjennom.

Mellom fiskarane på hamna fall det sjølvsagt fleire kommentarar til både dette havariet og andre. At Boggy var ei kraftig skute med eikespant, var det ikkje tvil om. ”Ho er ikkje laga av juletre, akkurat” var ein av dei merknadene som Sunnmørsposten fekk med seg.

Dei som er att av mannskapet, kan ikkje minnast at nokon frå miljøet på land var oppteken av dei sterke inntrykka mannskapet sat inne med. Heller ikkje dei sjølve snakka saman på ein måte som kunne ”lufte ut” det dei hadde vore gjennom. På våre kantar var det ikkje kultur for å snakke saman om slikt, ein skulle ikkje ”rippe opp i det vonde”, ein skulle heller ”tala med skjemt om sine sår”. Mennene som var med på turen, seier heller ikkje i dag så mykje om den første tida etter havariet. Men dei hugsar godt at då dei låg ved kaia i Fosnavåg og det rasa snø frå taket på Hansen-buda like ved, fauk dei opp, alle som sat i messa, og såg på kvarandre med eit nytt uttrykk i auga. Dei vart seinare bedne til middag og kaffi på Fiskarheimen, det gjorde godt.

Tok så ungdommane skrekken etter denne turen og var ferdige med sjølivet? Nei, straks Boggy var reparert, vart dei med på vintersildefisket slik planen var. Den dramatiske hendinga sit nok godt i minnet og vert kalla fram igjen når sjøen er grov. Men dei tre som var ungdommar i 1962, har halde fram med sjøen som arbeidsplass heilt til pensjonsalderen.

Heller ikkje ”gamlekarane” kunne ha skræmt borna sine med dei farane ein måtte overvinne på havet. Alle fire gutane til Reidar og Liv har levebrødet sitt på sjøen.

Sjøredningstenesta i 1962

Det var sjølvsagt glede over at det denne gongen gjekk bra, og at heile mannskapet kom frå det med livet i behald. Det vart òg sagt rosande ord om korleis båtane sjølve organiserte seg i ettersøket, også om innsatsen frå Redningsselskapet. Men det vart ikkje sagt mange rosande ord om den offisielle redningstenesta. Tvert om fall det mange kritiske merknader, særleg til vanskane med å få fly med i ettersøket.

Avisene Vestlandsnytt og Fjordenes Tidende hadde begge sterkt kritiske artiklar om det som vart kalla REDNINGSSENTRALEN PÅ VESTLANDET. Sentralen var då etablert for få år sidan og skulle leie alle redningsaksjonar på sjøen. Ingen av båtane som var med i leitinga etter Boggy, hadde høyrt noko frå denne sentralen. Manglande svar på kritiske spørsmål frå avisene viste at mykje enno var uklart om organiseringa av og funksjonen til sentralen.

Rolla til politiet vart òg kritisert. Dei dekte seg som vanleg bak manglande løyvingar. Fjordenes Tidende tok fram den utrulege historia om då snurparen Dønning gjekk rundt på Stadthavet for nokre år sidan og mange omkom. Ein privatmann i Måløy fekk etter forliset ei rekning på kr 3000 frå politiet fordi han hadde sett seg i spissen for å få ut båtar til berging. Han skulle gjerast ansvarleg for drivstoffutgiftene som båtane hadde hatt.

Mange har ofra mykje før vi kom fram til den sjøredningstenesta vi har i dag.





UVANLEGE ORD I ARTIKKELEN

keising = nedste delen av overbygget

davit = spesialbom som livbåten heng i

krabbane = festesystem for livbåten på galgedekket

galgedekk = øvste dekket der livbåtane står/heng

fiskeribølgje = radiofrekvens brukt til samband mellom båtar og til lands





Otto Jøsok (f. 1940) frå Leikong tok teknisk utdanning i godt vaksen alder og hadde fleire leiarstillingar i Statens vegvesen til han pensjonerte seg. Han møtte i fleire periodar for Arbeidarpartiet i kommunestyre og formannsskap i Skodje, dessutan i ei rekkje kommunale nemnder og utval og med særleg engasjement innanfor teknisk sektor og kultur. Jøsok var leiar for Skodje sogelag og bygdeboknemnda. Han er ivrig hobbyfiskar og langvegsfarande i bubil.