På sildefeltet

Nyhende

I Herøy var det mange notbasar i desse gode sildeåra. Dei var kjende for å vere svært dyktige. I fyrste nummeret av Vestlandsnytt i 1957 er det sett opp ei liste over basar i Herøy – 23 i talet. Avisa kunne ikkje garantere at ein hadde fått med alle.