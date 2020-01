Meiner vindmølleopprop berre er tull og tøys

Nyhende

Sandøy-ordførar Oddvar Myklebust vil ikkje skrive under på ordføraroppropet som er sett i gang mot vindkraftutbygging. Myklebust karakteriserer oppropet som tull og tøys og viser til at på Harøya har dei hatt vindmøller i 22 år utan problem av noko slag. Han viser mellom anna til at det til dags dato ikkje er registrert ein einaste daud fugl ved møllene.