Der låg ei historie og gnog

Nyhende

Aurvågane var mitt barndomsparadis. Eg brukte å vere der kvar einaste sommar og elles i året så ofte eg kunne. Bård, Ragnar og eg leika oss ofte i fjøra og opplevde mykje spennande der. Ofte var vi ute åleine i båt og fiska. Med færingen deira tok vi også turar til holmane rundt Aurvågane. Favorittholmen var Kriksholmen, eller Christofferholmen, som vi helst kalla han. Vi merka aldri at foreldra våre var redde for oss. Alle som var ungar her ute på øyane i 1950-åra, hugsar nok at vi hadde det nokså fritt når det galdt å få leike i fjøra, på kaier og å bruke færing og (heimelaga) flåter. Noko av barnepasset overlét foreldra våre til høgare makter. «Herre, tag i din stærke hånd barnet, som leger ved stranden», skreiv Bjørnson, og det må vere om lag slik dei tenkte dei som lét oss få ha det så fritt.