Avtale mellom Sande og LIL

Nyhende

Avtalen er signert mellom Sande kommune og Larsnes IL når det gjeld bruken av fleirbrukshall og tilstøytande rom på Larsnes. Mellom anna heiter det at aktivitetsromet i andre etasje på hallen kan nyttast både til undervising av skulen, møterom for andre og som klubblokale for LIL. Idrettslaget får også profilere sine samarbeidspartnarar i hallen. Alle idrettslag i Sande får nytte hallen gratis.