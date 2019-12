Ringnotflåten har sett seg

Nyhende

Fleire av Herøy sine ringnotbåtar har auka kvotegrunnlaget etter at kvotetaket blei auka frå 650 til 850 tonn. Det samla kvotegrunnlaget for herøyflåten ligg no på 6.440 basistonn etter det som har skjedd på kjøp, sal og samanslåing av kvotar dei seinare åra.