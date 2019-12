– Ikkje underhaldning

Nyhende

– I fjor hagla det av nødrakettar her inne, skotne opp i Fosnavåg. Innbyggarane på Vågsholmen og Nørvågen kjenner seg derfor utrygge på kva som kan skje også i år når den aktlause oppskytinga byrjar.

Det seier leiaren i Nørvågen & Vågsholmen Vel, Nils Christian Nørvåg. Han har i år ei tydleg oppmoding til alle som har liggande gamle naudrakettar og som har planar om å skyte dei opp på nyttårsaftan.

– Dei er ikkje underhalding, og det er forbode å skyte dei opp med mindre det er naudstilfelle. Lever dei inn eller la dei ligge i fred.

Han ser med skrekk og gru tilbake på fjoråret då han sjølv var vitne til fleire skumle situasjonar i nabolaget sitt. I Nørvågen og på Vågsholmen haldt naudrakettar på å sette fyr i både hus og vegetasjon. Nokre landa på hustak, nokre nær skogen med lettantennelege sitkagraner og ei heldt på å sette fyr i ei løe. Heldigvis var eigaren i det tilfelle heime og fekk sløkt den. Poenget er uansett klart.

– Tenk om brennande rakettar hamnar på taka som er dekte av Derbi-Gum! Fleire hus, mellom anna det nye leilegheitskomplekset på Vågsholmen, har slike tak. Ein brennande fosfor-flamme set fyr i det meste, spesielt om den får ligge på same plassen, konstaterer Nørvåg.

På vegner av innbyggjarane i grenda har han no derfor sendt eit brev til kommunen der han ber dei tydeleggjere forbodet, noko kommunen har gjort på sine heimesider. Han håper folk tenker seg om både ein og to gongar før dei fyrar opp ein naudrakett på nyttårsaftan.

Lensmannen åtvarar: – Avgrens fyrverkeriet! Lensmann Tor Sæther og hans folk har allereie fått bekymringsmeldingar frå innbyggjarane.

Støtte frå brannsjefen

Ein som utvilsamt er støttande til utspela til Nørvåg, er leiar for førebyggande i Herøy Brann og redning, John Normann Pettersen. Han er klar på at Herøy brann og redning ikkje har kapasitet til å handtere fleire samanfallande oppdrag om fleire uhell skulle oppstå.

– I løpet av nyttårshelga så rykkjer brannvesenet ut til både «falske» meldingar og meir reelle sløkkjeoppdrag. Mange unødige mindre oppdrag kan i ytste konsekvens også føre til at vi ikkje er tilstrekkeleg førebudde ved potensielle større aksjonar, og ein tilsynelatande udramatisk situasjon kan eskalere til noko langt større.

Han opplyser vidare at kystfenomenet med bruken av naudrakettar og bluss som nytt- årsunderhaldning, uavhengig om det er vått, tørt, stille eller storm, er ein uakseptabel praksis.

– Bruk av naudbluss kan sidestillast med MAYDAY-melding og er difor ulovleg med mindre ein er i naud. Tenk om nokre av blussa faktisk er reelle på nyårsaftan? Ulovleg bruk kan elles medføre påtale og strafferettsleg ansvar med etterfølgjande bot, erstatningsansvar og/eller fengsel, seier han

Pettersen minner om at ein kan levere utgåtte naudrakettar og bluss tilbake til forhandlar.

Vurderer fleire tiltak

Etter å ha fått ein del henvendingar frå uroa hus- og grunneigarar, seier Pettersen vidare at dei har vore på tanken om at ein kanskje burde gjere ytterlegare grep i kommunen for å få bukt med den etablerte naudrakett-uvanen.

– Forbodet som eksisterer er absolutt. Men då det ser ut til å hjelpe lite, har vi vurdert om vi burde gå vegen med å også få skrive ei eiga, lokal forskrift der ein opprettar spesielle forbodssoner i kritiske område.

Dette er ein tanke som også blir meir og meir aktuell ettersom det tettar seg til i bustadområda, og utmarksområde gror att. Designtrenden med flate tak er heller ikkje bra når ein snakkar om naudrakett-problematikken påpeiker han.

Inntil vidare er det derimot berre ein ting å gjere for Pettersen og Nørvåg, å kome med ei sterk oppmoding om at naud- rakettane blir liggande til ein dag dei faktisk trengst.