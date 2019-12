Jødeson og fiskehandlar Sverre Myklebust – og familien hans

Nyhende

Mor hans, Sara S. Myklebust (1873-1947), vart kjær i ein jøde; Isak Eidenbom (f. 1877). Isak og broren Julius hadde flykta frå Tsar-Russland. Isak kom til Noreg i 1897. Han hadde då varme kjensler for ei jødisk kvinne. Men foreldra hennar nekta henne å gifte seg med Isak. Så kanskje var det for å drukne kjærleikssorga at Isak innleia eit forhold til tenestetaus Sara i Bergen i 1900.