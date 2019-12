Lovar fleirkulturell schwung

Nyhende

– Dette er ein utruleg kjekk fest og eg gler meg kvart år til å vere med.

Det seier leiar i festkomiteen, Karl Anders Brendmo, om det som med tida har blitt ein fast Herøy-tradisjon rundt juletida. Den internasjonale julefesten. No er Herøy kyrkje, Frivilligsentralen og Kvalifiseringssenteret for innvandrarar klare for nok ei runde med fleirkulturell julestemning den fyrste laurdagen på nyåret. Julefestkomiteen håpar både nordmenn og innvandrarar skal nytte seg av tilbodet.

– Festen gir ei fin anledning til å bli kjend med andre kulturar, og ikkje minst er dette ei fin anledning for innvandrarar til å stifte norske kjennskap, forklarar Brendmo, som sjølv har fått eit breiare nettverk takka vere julefesten.

– Eg har blitt kjent med så mange flotte folk på dette arrangementet opp gjennom åra, held han fram.

Nei, for det skal ikkje stå på positive erfaringar. Det har arrangørane nemleg opparbeida seg rikeleg med, ettersom årets fest markerer at det er 30-år sidan det fyrste arrangementet gjekk av stabelen. Jens Terje Johnson, som då var primus motor for arrangementet og framleis er med i komitéen, minnast den fyrste gongen festen blei arrangert i 1989, då under namnet «Tamilfesten». Det var ei flott julesamling på Fosnavåg bedehus, fortel Johnson, som synest det er bra at konseptet lever vidare.

Frå flamencodans til mannskor

Programmet er sett saman etter same oppskrift som tidlegare, med ei god blanding av norske tradisjonar og utanlandske impulsar.

Det blir mellom anna flamencodans, filippinsk dans, song frå Herøy mannskor og gitarspel og musikk frå Anton Tonev. I tillegg stiller Alexander og Nasko Nikoalev med eit musikalsk nummer, etterfølgt av ein Kahoot-quiz. Tradisjon tru vert det også lysposisjon med barna, der Mina og Hanna Brendmo skal synge.

Til slutt på programmet finn i vi også ein annan viktig tradisjon som står fast, Juleevangeliet.

Smakar frå fleire verdshjørne

Etter eit innhaldsrikt program vert gjestane invitert til eit godt og realt kaldtbord på kyrkjetorget. Her er det spleising som er stikkordet og komiteen håper alle kan ta med seg litt mat, gjerne matrettar frå heimlandet. Det vert også laga litt mat i kyrkja.

Når alle er gode og mette, vert det juletregang i kyrkjerommet.