Anlaug Varhaugvik er fyrste Herøy-kvinne som får Paul Harris-prisen

For fyrste gong er Paul Harris-prisen tildelt ei kvinne i Herøy. Tildelinga fann stad under Herøy Rotary si årlege avslutting som vart halden på Kjeldsund sist måndag. Overrekkinga frå president Bjørn Marin Aasen kom som ei overrasking både for klubbmedlemane og dei andre som var til stades. Slik var presidenten si grunngiving for tildelinga:

– Med jamne mellomrom tildeler Herøy Rotaryklubb utmerkinga Paul Harris Fellow til ein person, enten i eller utanfor klubben, som klubben meiner fortener oppmerksomheit, heider og takk for samfunnsgagnleg arbeid.

Styret har vedteke å tildele ein slik heider til ein av klubben sine medlemer.

Eit senralt motto for Rotary er «Service above self». Ha fokus på kva du kan gjere for andre, på korleis du kan tene samfunnet slik at det vert ein god stad å vere for alle.

Når ein person – i tillegg til å vere beskjeden, sympatisk, inkluderande og omtenksam – også har hatt eit sterkt engasjment for å utvikle lokalsamfunnet, å skape og drive samlingsplassar for personar med funksjonsnedsetting av mange slag, eller vere kontaktperson eller støttekontakt for enkeltpersonar, så er det akkurat i Rotary si ånd.

Denne personen har hatt sentrale verv som president og sekretær i klubben, har lagt eit viktig grunnlag for songen og musikken i klubben, har hatt mange tillitsverv i fleire viktige lokale og regionale organisasjonar som Reumatikarforeninga, Pensjonistforbundet, Heida Vel, Trim for eldre, Sterk og stødig, sjukeheimen si velforening, Runde fyr, for å nemne nokre. Leiar- og sekretær-oppgåvene i mange av disse organisasjonane har fall naturleg for denne personen.

Når vi veit at tillegg så er ho – ja for denne gongen er det ei kvinne som skal få heider – triminstruktør, medhjelpar i eit privat selskap som organiserer reiser for eldre og funksjonshemma samt at ho er støttekontakt for eldre, så skjønar vi kva for eit sterkt engasjement og innsats ho har lagt ned gjennom fleire ti-år.

Ja, de har rett, det er ho Anlaug eg snakkar om.

Anlaug, kom fram å motta den største heider Herøy Rotary kan tildele ein samfunnsengasjert person, Paul Harris Fellow. Du er del første kvinne i Herøy Rotary si historie som får tildelt utmerkinga Paul Harris Fellow.

Det var jammen på tide synest styret.

Paul Harris Fellow-utmerkinga blei lansert i 1957. Medaljen, sertifikatet og jakkeknappen skulle vere synlege teikn, eller «kvittering», på at den som ber denne knappen/medaljen har gjort ein samfunnsnyttig innsats.