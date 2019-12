Fleire herøyværingar på kretslag

Nyhende

Sunnmøre fotballkrets har funne plass til tre herøyværingar på kretslaga for gutar i første halvår 2020. På G15 har Bergsøy-duoen Bendik Frøysa og Martin Håheim Elveseter fått plass. Hødd har regien for dette laget, og på programmet står mellom anna kampar og eliteturnering.

På G14-laget er Gurskøy IL-spelar Daniel Pettersen Jøsok med. Det er AaFK som har regien for dette laget, som mellom anna skal spele kampar mot dei beste 14-åringane i kretsane Nordmøre/Romsdal, Trøndelag og Sogn og Fjordane.

I tillegg merkar vi oss at Tjørvåg-jenta Anna-Magdalena Tjervaag er teken ut på kretslaget for J15. Ho spelar på Hødd, der ho vart kretsmeister i sesongen som nyleg er over.

I førre veke vart det kjent at Larsnes IL-jenta Ingrid Nerland er med i J17-troppen.