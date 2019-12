Urovekkjande med fleire og fleire fattige

Nyhende

Statistisk sentralbyrå opplyser at andelen personar, utanom studentar, som har låg inntekt, låg på 11,7 prosent i 2017. Åtte år tidlegare var andelen 9,8 prosent. Så det veks tydelegvis sakte, men sikkert.

Tala syner elles at det mellom alderspensjonistar er stadig færre med låg inntekt. Men det er mange uføretrygda og sosialhjelpsmottakarar mellom dei som har låg inntekt. Tala syner elles at det er stadig fleire som har låg inntekt over lengre tid.

Det bør vere ei målsetting for Norge som stat at ein reduserer talet på fattige, også sjølvsagt med statleg planlegging og verktøy som kan bidra til dette. Det er ofte slik at Norge likar å vere best i klassen på hjelp utanfor eigne grenser, men vi bør også rydde i eige reir.

Femte gong med "Klede til glede": – Behovet veks, dessverre Klede til Glede si ordning «Juleglede» blir komande laurdag arrangert i kjellaren til Herøy kyrkje. Dessverre syner det seg at behovet er aukande.

Mange stadar rundt i landet vert det i desse juletider trappa opp med private innsamlingar og hjelpeaksjonar slik at hjelpetrengande nordmenn kan få ei verdig julehøgtid, også materielt sett. Lokalt har damene bak «Klede til glede» si faste førjulssatsing «Juleglede» no like før jul. Der kan dei som treng det få pakkar, klede og anna som vil hjelpe familiane.

Dei som står bak utfører eit framifrå arbeid. I dagens avis fortel dei – dessverre må vi tilføye – at behovet for hjelp er aukande. Det er også litt i tråd med dei offentlege statistikkane.

Eit nasjonalt juleønske – eller krav – bør vere at rike Norge tek seg råd til prøve å få etablert gode nok økonomiske rammer for langt fleire av sine innbyggjarar.