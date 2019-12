Sande ned frå arbeidsløysetoppen - Herøy tilbake på topp

Nyhende

Arbeidsløysetala for desember syner at det i Herøy har vore ein auke på heile 28 personar som er registrert som heilt ledige, samanlikna med tala for november. Totalt er 153 herøyværingar arbeidsledige, og av dei er 93 menn. I prosent av arbeidsstokken er dette 3,3 prosent, som er høgst i fylket. Berre Hareid er i nærleiken med sine 3,2 prosent. Det er likevel positivt å registrere at det er 22 færre arbeidsledige enn på same tid i fjor (-12,6 %).

Sande har vore på arbeidsløysetoppen dei siste månadane, men med fem færre arbeidsledige enn i november, er prosentdelen nede i 2,7. Totalt er 35 sandssokningar heilt ledige, 23 menn og 12 kvinner. Dette er også 14 færre enn i desember 2018 (-28,6 prosent).

Alle kommunane på Søre har positiv utvikling det siste året, med unntak av Vanylven. Der er seks fleire arbeidsledige, men Vanylven er også mellom kommunane med lågast arbeidsløyse (1,2 prosent). Dette svarar til 19 personar, og er også ein nedgang på åtte personar siste månaden.

I Ulstein har det blitt heile 55 færre arbeidsledige siste året. Siste månaden har det derimot blitt seks fleire arbeidsledige, og arbeidsløysa er no på 2,0 prosent.

For fylket samla sett har det blitt 412 færre arbeidslause det siste året.