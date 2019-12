Juleminne frå Klokkargarden på Myklebust

Nyhende

Far min, Martin Emhjellen, flytta til Herøy som lærar. Han kom frå Sunnfjord, like innanfor Flørø. Han flytta inn i ein kommunal bustad i 1922 og dreiv garden som høyrde til. Fordi han var fast klokkar i kyrkja, fekk staden namnet Klokkargarden, slik eg har skjønt det. Solbu, ein tidlegare lærar, budde på staden før. Han dreiv òg eit skulehus der. Murane etter denne skulen står enno mot hagedelen på tomta, og denne tomta vart vår fotballplass. Mor kom til bygda i 1930, då ho same året gifta seg med Martin, og vi tre borna kom til i tiåret etter.