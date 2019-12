– Behovet veks, dessverre

Nyhende

– I år merkar vi at pågangen er ekstra stor, særleg blant familiar som bur i Herøy og kommunane rundt.

Om det er fordi at fleire og fleire no veit om oss eller om behovet er større, er nok vanskeleg å seie. Men vi er faktisk litt redde for å ikkje ha nok til alle. Men kryssar sjølvsagt fingrane!

Det seier ei av dei som står bak Klede til glede, Lisa Leinebø Pinheiro.

Juleglede handlar kort sagt om å vere eit bindeledd slik at «alle» som ynskjer det, lettare kan få tak i mat, gåver og klede.

– Det verste som kan skje er at vi ikkje har nok mat og gåver til alle som kjem innom. Vi må berre krysse fingrane for at vi skal klare det også i år, seier Pinheiro til Vestlandsnytt.

Heilårs, frivillig opplegg

Tre kvinner står på frivillig basis bak Klede til Glede. Dette er ei heilårssatsing der folk kan kome innom får å byte, levere eller hente ut klede og leiker. Dei er som ein slags bytestasjon som er open for alle.

– Rundt juletider ser vi at behovet for ei ekstra juleglede dukkar opp hos mange i vårt nærmiljø, og derfor samlar vi inn og deler ut mat og gåver.

– Vi blir kontakta av mange som seier at dei overfor omverda gler seg til jul, men at dei eigentleg gruar seg fordi det er vanskeleg å strekke til når både mat og gåver skal handlast inn. I eit overflodssamfunn kan det vere ekstra hardt å stikke seg ut. Men her skal ikkje folk vere redde for å ta kontakt, det er vi opptatt av. Å kunne høyre at nokon som har grua til jul no gleder seg på grunn av hjelpa dei får gir oss motivasjon til å halde fram med å spreie juleglede, seier Lisa Leinebø Pinheiro.

Utgjere ein forskjell

Sjølv om det tek mykje tid å organisere Juleglede midt inn i julestria, med jobbar og små barn, ser dei som står bak kor mykje tilbodet betyr for dei som kjem innom.

– Det har vorte ein fin tradisjon som viser at ein kan utgjere ein forskjell, seier Malene Wolden.

Det er ikkje så mykje som skal til for å snu ei vanskeleg jul til ei god jul. For mange av dei som er innom handlar det om å kunne ha nok julemat i hus, og å kunne glede barna med ei julegåve eller julestrømpe.

– Vi er heilt avhengig av at folk lokalt stiller opp, anten gjennom spleis, mat eller gåver, og det både trur og håper vi at dei gjer også i år, slik at vi klarer å glede alle som kjem innom Klede til Glede på laurdag.-Tusen takk til alle som bidreg! Saman kan vi glede dei rundt oss. Og det å spreie glede gir glede, seier Anita Reite Onen.

Lokalt er det mykje velvilje å spore. Ringo gir til dømes 20 prosent på alle gåver til Juleglede. Troll-barnehagane har handla her, for å glede andre born. PÅ enkelte butikkar står det også korger der ein kan levere til juleglede.