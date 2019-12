Julemarknad i Fosnavåg

Nyhende

– Vi legg opp til ein familievenleg julemarknad med noko for kvar ein smak. Vi kryssar fingrane for at vêret blir brukande, og at folk tek turen til Fosnavåg til helga.

Det seier dei to som står bak julemarknaden, Ann Helen Karlsen og Stine Moltu. Begge brenn for byen Fosnavåg, og har eit sterkt ynskje om at marknaden kan bli ein fast tradisjon.

Konkret vil marknaden vere lokalisert på den beine strekninga mellom Sparebank 1 i Rådhusgata og ut til gjestebrygga, ved den opne uteplassen i Holmsild-kvarteret.

Her vert det salsbuer, det vert sett opp juletre, ekstra belysning og ... ja rett og slett pynta til marknad med plass til hundrevis av menneske.

Bøker, foto, historikk og moro

– Herøy Kystlag skal ha ei utstilling i Nyskapingsparken. Der, og under tak, finn vi også dei flinke fotografane Kristoffer Nærø Ytterland og Eivind Mikael Sævik, som begge har laga eigen fotokalender for 2020. I tillegg kjem Johan Ottesen med ei ny forjulsbok med fokus på flyfoto. Også ishavsforfattar Johannes Alme vil vitje oss, fortel Ann Helen og Stine.

Dei ritar opp mange utstillarar og seljarar som vil dukke opp. Moe Helse kjem, og det same gjer Bondens Marked-representant Frøysagarden. Det blir ulike slag torghandel, og folk som sel handverksprodukt og tradisjonelle julegåver.

– Og så er vi så heldige at Igesundgarden kjem med ein liten flokk geiter som borna kan kose litt med. Dessutan kjem sjølvaste julenissen, som er ekstra snill og grei, og som kan ta imot ønskjelister frå dei små, fortel duoen som står bak.

Kami Skotholmen kjem og serverer suppe. Skreddaren skal ligge ved piren, og for dei yngste vert det mellom anna ansiktsmåling. Truleg blir det også nokre overraskingar.

– Ikkje gløym å få med at Peparkakebyen har ope begge dagar. Der er det veldig mykje fint å sjå, legg Ann Helen og Stine til.

Butikkane supplerer

Dei ynskjer å takke Sparebank 1 og Meny, samt Herøy kommune, for sponsing og hjelp til arrangementet.

Butikkane i byen bognar sjølvsagt av gode førjulstilbod, parallelt med julemarknaden. Nokre av butikkane har også ope komande søndag, slik at ein trekkjer litt vekslar på kvarandre,

– Velkomne hit, store og små, smiler Ann Helen og Stine.